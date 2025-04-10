В Уфе пока не будут отключать отопление

Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации Уфы. Собственники квартир в домах с индивидуальной системой отопления могут подать заявку и завершить отопительный сезон в любой момент.

Сегодня, 10 апреля, утро в Уфе началось со снега и града. Как сообщает Гидрометцентр России, днем температура не поднимется выше +5°.

Как минимум до середины следующей недели ожидается преимущественно ненастная погода, температура не поднимется выше +13° днем, а по ночам будет опускаться ниже 0°.