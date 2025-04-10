Парламент Башкортостана хочет изменить УК РФ из-за масштабов киберпреступлений

Необходимость изменения уголовного кодекса на примере объяснил спикер парламента Константин Толкачев.

«Составы преступлений в Уголовном кодексе были сформулированы еще в те времена, когда борьба с кибермошенниками только начиналась.

Сегодня в судебной практике нередко возникают спорные ситуации. Одно и то же правонарушение может квалифицироваться по-разному, при этом в одном случае виновный понесет уголовную ответственность, а в другом случае отделается штрафом.

Например, если хищение с использованием чужой банковской карты суммы в пределах 2 500 рублей квалифицировать как кражу, то виновный будет отвечать в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если же как мошенничество, то это будет мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. Произвольная трактовка недопустима», – сказал Толкачев.

В случае утверждения поправок любое хищение денег со счета будет караться уголовной ответственностью.