18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Территорию в Калининском районе Уфы застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, в створе улицы Дунайской и проектируемой улицей в Калининском районе.

Чертеж: администрация Уфы

Чертеж: администрация Уфы

Речь идет о территории площадью 34,3 га. На ней сейчас уже располагаются двух-трехэтажные жилые дома, больница, гостиница УМПО и другие строения.

На этой территории планируют снести часть жилых домов, гаражей и построек, построить:

– четыре 25-этажных дома;

– три 18-этажных дома;

– шесть 17-этажных домов;

– пятиэтажную школу на 1650 учащихся;

– два одинаковых двухэтажных детсада на 210 мест каждый;

– четыре многоуровневых парковки на 360-830 мест каждая.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: