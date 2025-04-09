Территорию в Калининском районе Уфы застроят высотками

Речь идет о территории площадью 34,3 га. На ней сейчас уже располагаются двух-трехэтажные жилые дома, больница, гостиница УМПО и другие строения.

На этой территории планируют снести часть жилых домов, гаражей и построек, построить:

– четыре 25-этажных дома;

– три 18-этажных дома;

– шесть 17-этажных домов;

– пятиэтажную школу на 1650 учащихся;

– два одинаковых двухэтажных детсада на 210 мест каждый;

– четыре многоуровневых парковки на 360-830 мест каждая.