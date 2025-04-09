Территорию в Калининском районе Уфы застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, в створе улицы Дунайской и проектируемой улицей в Калининском районе.
Чертеж: администрация Уфы
Речь идет о территории площадью 34,3 га. На ней сейчас уже располагаются двух-трехэтажные жилые дома, больница, гостиница УМПО и другие строения.
На этой территории планируют снести часть жилых домов, гаражей и построек, построить:
– четыре 25-этажных дома;
– три 18-этажных дома;
– шесть 17-этажных домов;
– пятиэтажную школу на 1650 учащихся;
– два одинаковых двухэтажных детсада на 210 мест каждый;
– четыре многоуровневых парковки на 360-830 мест каждая.
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