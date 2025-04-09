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В Башкортостане уничтожили 362 кг фальсифицированных консервов

Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан выявило большую партию рыбных консервов, произведенных с нарушениями технического регламента.

Фото: Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан

Фото: Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан

На полках магазинов республики появились консервы под названием «Сайра приморская», однако это маркетинговый ход: на самом деле в банках была дешевая тихоокеанская сардина, о чем сообщалось более мелким шрифтом на этикетке.

Это нарушение технического регламента, согласно которому «наименование пищевой рыбной продукции включает в себя в том числе зоологическое наименование вида водного биологического ресурса или объекта аквакультуры».

Также в техническом регламенте говорится, что «придуманное название пищевой продукции не должно заменять собой наименование пищевой продукции, а значит и зоологическое наименование вида водного биологического ресурса».

Всего на территорию региона поступило 163,4 тонный таких консервов. Управление Россельхознадзора уже изъяло и уничтожило 362,22 кг консервов, еще почти 2,3 тонны вернули поставщикам.

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