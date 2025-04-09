Госдума рассмотрит законопроект Башкортостана о льготном оформлении сделок дарения

Правительство России поддержало предложенный парламентом Башкортостана проект федерального закона о льготном оформлении сделок дарения.
Речь идет об оформлении сделок дарения между родственниками. Дело в том, что с января текущего года все заключаемые договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению – таким образом пытаются бороться с мошенниками.
Однако услуги нотариусов обходятся недешево: стоимость удостоверения таких сделок составляет около 25-30 тыс. рублей.
В парламенте предложили в два раза снизить пошлины по заверению договоров дарения недвижимого имущества между близкими родственниками.
Уже в мае законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении. Сейчас работа над ним ведется в Комитете по бюджету и налогам.
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