В Уфе и под Уфой перекроют несколько улиц

До 30 апреля будет ограничено движение транспорта по крайней правой полосе нечетной стороны улицы Блюхера около домов №1/1 и №1/2. Ограничение связано с ремонтом тротуара.

Кроме того, в Нагаево на улицах Парадной и Отечественной сейчас ведется капитальный ремонт дорог.

В связи с этим с завтрашнего дня, девятого апреля, по 30 июня будет ограничено движение транспорта между перекрестками улиц:

– Ракитовой и Роз;

– Парадной и Ахмата Лутфуллина.