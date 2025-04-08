В Уфе и под Уфой перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Фото: vk.com/transport.bashkortostan
До 30 апреля будет ограничено движение транспорта по крайней правой полосе нечетной стороны улицы Блюхера около домов №1/1 и №1/2. Ограничение связано с ремонтом тротуара.
Кроме того, в Нагаево на улицах Парадной и Отечественной сейчас ведется капитальный ремонт дорог.
В связи с этим с завтрашнего дня, девятого апреля, по 30 июня будет ограничено движение транспорта между перекрестками улиц:
– Ракитовой и Роз;
– Парадной и Ахмата Лутфуллина.
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