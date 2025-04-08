На лучшей вакансии марта в Уфе предлагают от 150 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий апреля в Уфе выглядит следующим образом:

1. Менеджер проектных продаж в «Русклимат». Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

2. Оператор call-центра в «БиоЭру» (продажа элитной антивозрастной косметики). Предлагаемая зарплата – 50-150 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по продажам в «Ренессанс Жизнь» (страхование). Предлагаемая зарплата – от 110 тыс. рублей в месяц.

4. Автомеханик по ремонту грузовых автомобилей в ООО «Вим-Сервис». Предлагаемая зарплата – 100-150 тыс. рублей в месяц.

5. Программист «1С» в «Пинту» (логистика и дистрибуция). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 450 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед); в Казани – от 200 тыс. рублей в месяц (монтажник электрических подъемников); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).