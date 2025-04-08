В центре Уфы срубят еще 12 деревьев

Деревья сегодня, восьмого апреля, вырубают около дома с адресом Карла Маркса, 32.

Вырубят 12 перестойных аварийных деревьев. Глава района подчеркнул, что даже если визуально растение вполне здоровое, внутри древесина трухлявая, а значит, они могут быть опасны.

«Для формирования нового зеленого фонда взамен снесенных деревьев будут высажены новые. Весной в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» посадим 17 крупномерных деревьев сорта "Липа мелколистная". В дополнение высадим кустарники и многолетние цветы», – написал Котов в соцсетях.