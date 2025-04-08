18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В центре Уфы срубят еще 12 деревьев

Глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов предупредил о запланированной вырубке старых деревьев.

Фото опубликовал Илвир Нурдавлятов

Фото опубликовал Илвир Нурдавлятов

Деревья сегодня, восьмого апреля, вырубают около дома с адресом Карла Маркса, 32.

Вырубят 12 перестойных аварийных деревьев. Глава района подчеркнул, что даже если визуально растение вполне здоровое, внутри древесина трухлявая, а значит, они могут быть опасны.

«Для формирования нового зеленого фонда взамен снесенных деревьев будут высажены новые. Весной в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» посадим 17 крупномерных деревьев сорта "Липа мелколистная". В дополнение высадим кустарники и многолетние цветы», – написал Котов в соцсетях.

Глава района – о вырубке деревьев в центре Уфы: «Все правильно делаем»

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: