В Уфе приступили к обновлению сквера имени Гастелло

Обновление сквера – это часть масштабной работы по благоустройству Калининского района и подготовки к 100-летнему юбилею «ОДК-УМПО».

На данный момент рабочие в сквере снимают старый асфальт, демонтируют бордюры, проводят другие дорожные работы.

Фотографии сегодня, восьмого апреля, опубликовала пресс-служба администрации Уфы.

Как ожидается, уже этим летом в сквере появятся новые дорожки, брусчатка, скамейки, высадят саженцы деревьев и кустарников.