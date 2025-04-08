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В Уфе приступили к обновлению сквера имени Гастелло

Сквер имени Николая Гастелло расположен на улице Сельской Богородской в Калининском районе Уфы. Он уже давно нуждается в реконструкции.

Обновление сквера – это часть масштабной работы по благоустройству Калининского района и подготовки к 100-летнему юбилею «ОДК-УМПО».

На данный момент рабочие в сквере снимают старый асфальт, демонтируют бордюры, проводят другие дорожные работы.

Фотографии сегодня, восьмого апреля, опубликовала пресс-служба администрации Уфы.

Как ожидается, уже этим летом в сквере появятся новые дорожки, брусчатка, скамейки, высадят саженцы деревьев и кустарников.

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