В Уфе приступили к обновлению сквера имени Гастелло

Сквер имени Николая Гастелло расположен на улице Сельской Богородской в Калининском районе Уфы. Он уже давно нуждается в реконструкции.
Обновление сквера – это часть масштабной работы по благоустройству Калининского района и подготовки к 100-летнему юбилею «ОДК-УМПО».
На данный момент рабочие в сквере снимают старый асфальт, демонтируют бордюры, проводят другие дорожные работы.
Фотографии сегодня, восьмого апреля, опубликовала пресс-служба администрации Уфы.
Как ожидается, уже этим летом в сквере появятся новые дорожки, брусчатка, скамейки, высадят саженцы деревьев и кустарников.
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