В Башкортостане продолжится работа по обеспечению сотовой связью и интернетом деревень

На сегодняшний день в республике в отношении некоторых операторов сотовой связи применяют инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Те взамен участвуют в социально значимых инфраструктурных проектах: охватывают сотовой связью и мобильным интернетом малые населенные пункты (менее 1000 человек) и дороги общего пользования.

Эту работу планируют продлить еще на два года – до конца 2027. В частности, законопроект поможет обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом участок дороги Уфа – Белорецк от села Инзер до Белорецка.

В Госсобрании ожидают, что выпадающие доходы компенсируются за счет увеличения объема оказываемых услуг сотовой связи, увеличения интернет-трафика, развития придорожного сервиса.