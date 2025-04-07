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Ремонт моста под Уфой закончат раньше, чем планировалось

Пересмотреть сроки ремонта поручил на оперативном совещании в начале апреля глава региона Радий Хабиров.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Речь идет о мосте через реку Уршак на трассе Уфа – Оренбург.

Мост признан аварийным и уже давно нуждается в ремонте. Работы планируют начать третьего июня, а завершить – в начале августа 2025 года. Об этом сегодня, седьмого апреля, сообщили в Минтрансе региона.

«По контракту подрядная организация должна была выполнять работы на данном мосту с мая по ноябрь 2025 года. Но в связи с высокой интенсивностью участка дороги принято решение сократить сроки ремонтных работ и выполнить их в период наименьшего трафика – в июне и июле.

Работы будут проводиться круглосуточно, без выходных и праздничных дней, в две смены», – рассказал руководитель ФКУ Упрдор «Приуралье» Денис Абрамов.

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