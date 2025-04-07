В Уфе ограничат движение транспорта на 2 улицах

До 30 апреля перекрыли участок проезжей части по улице Исследовательской возле дома с адресом Дагестанская, 39.

Ограничение связано с прокладкой водовода и обустройством водопроводной камеры.

Также с 10 апреля по 10 мая будут перекрыты две из четырех полос по нечетной стороне в районе дома с адресом Баязита Бикбая, 1.

Это ограничение связано со строительством наружных сетей дождевой канализации.