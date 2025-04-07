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В Уфе ограничат движение транспорта на 2 улицах

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До 30 апреля перекрыли участок проезжей части по улице Исследовательской возле дома с адресом Дагестанская, 39.

Ограничение связано с прокладкой водовода и обустройством водопроводной камеры.

Также с 10 апреля по 10 мая будут перекрыты две из четырех полос по нечетной стороне в районе дома с адресом Баязита Бикбая, 1.

Это ограничение связано со строительством наружных сетей дождевой канализации.

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