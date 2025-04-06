В Уфе снова пойдет снег

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая рабочая неделя будет по большей части солнечной, во вторник и среду резко потеплеет, далее температура столь же резко вернется к нормальным для апреля показателям.

Понедельник, 7 апреля: до +16°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +3°, без осадков.

Вторник, 8 апреля: до +19°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +8°, без осадков.

Среда, 9 апреля: до +14°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +1°, временами дождь со снегом.

Четверг, 10 апреля: до +8°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – -1°, временами снег.

Пятница, 11 апреля: до +8°, облачно, временами дождь, в ночь на субботу – -1°, дождь со снегом.