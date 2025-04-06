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Глава района – о вырубке деревьев в центре Уфы: «Все правильно делаем»

Глава Администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов наглядно показал, почему работа по сносу старых зеленых насаждений в центре города оправданна.

«Все правильно делаем. Очень важно во время обновлять аварийные и перестойные зеленые насаждения, особенно на улицах большого города, где много людей и машин. 

Во время обхода прошел по улице Чернышевского от Цюрупы до Ленина, где ведутся работы по обновлению зеленого фонда. Лично убедился, что внутри спиленных деревьев – гниль.

Во избежание несчастных случаев в рамках экологической акции "Зеленая Башкирия" перестойные и аварийные деревья в Кировском районе поэтапно будем менять на молодые крупномеры», – написал Нурдавлятов, опубликовав эти фото и видео в соцсетях.

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