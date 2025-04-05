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Уфа первой в России получила статус «Всемирного ремесленного города»

Всемирный список городов-ремесленников начал формироваться в 2014 году и сейчас включает около 60 городов мира.

До сих пор во Всемирном списке городов-ремесленников были представлены города Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана и других государств.

А теперь в нем есть и Уфа – об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев, опубликовав сертификат. Уфа стала первым городом в этом списке, представляющем Россию.

«Чтобы оценить наш город, Уфу посетила делегация Всемирного совета ремесел. Такой успех – результат труда уфимских мастеров, художников, предпринимателей, которые вкладывают душу в свое дело. Это показывает социально-экономический статус, расширяет туристический потенциал города. Уверен, это звание станет стимулом для дальнейшего развития Уфы», – написал Мавлиев.

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