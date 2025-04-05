Радий Хабиров назвал новый проект УМПО «промышленной революцией в двигателестроении»

«По-настоящему историческое событие – сегодня мы провели стендовые испытания двигателя АЛ-41СТ-25. Это уже второй образец, который собрали в Уфе. Первый сейчас проходит опытно-промышленную эксплуатацию.

Фактически нашим инженерам удалось "посадить" на газоперекачивающую станцию авиационный двигатель, который поднимал в воздух самолеты. Задача сложная, нетривиальная. Но все получилось.

АЛ-41СТ-25 – новый российский двигатель, более экономичный, экологичный, более технически совершенный, чем его предшественники. Я бы назвал это промышленной революцией в двигателестроении. Горжусь, что мы причастны к этой истории.

На следующем этапе этот образец тоже ждет опытно-промышленная эксплуатация. Теперь наша задача – запустить серийное производство. Это станет очередным мощным импульсом развития уфимского предприятия – большой заказ на эти двигатели потребует расширения производства», – написал глава региона в соцсетях.