Башкортостан улучшил позицию в рейтинге «благополучных» регионов России

Фонд развития гражданского общества опубликовал топ-35 рейтинга социального благополучия. Регионы России оценивались на основании данных Росстата по состоянию на февраль 2025 года.
В рейтинге учитывалось соотношение средней заработной платы и расчетной стоимости жизни (фиксированный набор товаров, а также минимально необходимых услуг).
Первые места заняли:
1. Москва – 281 778 рублей и 35 745 рублей (индекс социального благополучия – 7,88);
2. Ямало-Ненецкий автономный округ – 209 624 рубля и 28 109 рублей (7,46);
3. Магаданская область – 224 085 рублей и 31 922 рубля (7,02);
4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 188 052 рубля и 27 055 рублей (6,95);
5. Ненецкий автономный округ – 199 440 рублей и 28 720 рублей (6,94).
Башкортостан в этом рейтинге занял 33 строчку: при средней зарплате в 92 435 рублей, расчетная стоимость жизни оценивается в 22 081 рубль, индекс социального благополучия составляет 4,19.
В предыдущем квартале Башкортостан занимал 35 строчку.
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