Башкортостан улучшил позицию в рейтинге «благополучных» регионов России

В рейтинге учитывалось соотношение средней заработной платы и расчетной стоимости жизни (фиксированный набор товаров, а также минимально необходимых услуг).

Первые места заняли:

1. Москва – 281 778 рублей и 35 745 рублей (индекс социального благополучия – 7,88);

2. Ямало-Ненецкий автономный округ – 209 624 рубля и 28 109 рублей (7,46);

3. Магаданская область – 224 085 рублей и 31 922 рубля (7,02);

4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 188 052 рубля и 27 055 рублей (6,95);

5. Ненецкий автономный округ – 199 440 рублей и 28 720 рублей (6,94).

Башкортостан в этом рейтинге занял 33 строчку: при средней зарплате в 92 435 рублей, расчетная стоимость жизни оценивается в 22 081 рубль, индекс социального благополучия составляет 4,19.

В предыдущем квартале Башкортостан занимал 35 строчку.