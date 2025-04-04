В Уфе 4-5 апреля пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, четвертого апреля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.
Фото: Минтранс Башкортостана
Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «пресечение управления водителями автотранспортных средств в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства».
Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.
За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 31 ДТП, пострадали пять человек.
Задержаны девять водителей в нетрезвом состоянии, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 35 пешехода-нарушителей.
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