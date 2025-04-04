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В Башкортостане продолжается снижение цен на яйца и курицу, дорожают овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 24 по 31 марта 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: помидоры (3,47%), капуста (3,34%), огурцы (1,52), свекла (1,47%), картофель (0,46%).

Также поднялись цены на макароны (1,17%), печенье (0,8%) и сметану (0,79%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели бананы (2,28%), яйца (1,85%), гречка (1,23%), мука (0,84%) и курица (0,55%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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