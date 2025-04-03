В Башкортостане построят рыбоводческую ферму за 100 млн рублей

Новая ферма расположится в Кигинском районе. Участок площадью 3,87 га компания получила в аренду на восемь лет.

На ферме планируют выращивать форель, которая впоследствии будет поступать на рынок Башкортостана. В новый проект «Живая рыба» планирует вложить 100 млн рублей. Создадут 10 новых рабочих мест.

«Мы искренне рады, что такие проекты создают новые перспективы для трудоустройства и способствуют росту местного предпринимательства. Проведение аукционов играет важную роль в устойчивом развитии региона. Наше ведомство обеспечивает строгий контроль за прозрачностью процедур передачи земель в аренду и следит за соблюдением условий арендных соглашений», – прокомментировала глава Минземимущества Наталья Полянская.

ООО Башкирская рыбная ферма «Живая рыба» открылось в 2023 году, зарегистрировано в Кигинском районе.