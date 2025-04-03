Стало известно, когда начнут включать фонтаны в Уфе

Как сообщили в мэрии Уфы, работа по расконсервации и подготовке городских фонтанов к новому сезону уже началась.

Работа начинается с демонтажа сборно-щитового каркаса, который защищает в осенне-зимний период чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия осадков и механических повреждений.

Чаши и насосные станции почистят, электрические и гидравлические механизмы проверят, отремонтируют и смажут.

Торжественное открытие сезона фонтанов запланировано на 26 апреля.