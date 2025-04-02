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В Уфе из-за ремонта перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Ограничения вводятся в связи с плановым ремонтом дорог.

До 31 августа ограничили проезд около здания АО «Транснефть» (проспект Октября, 144/3), на участке от проспекта Октября до Российской.

До первого июня ограничили движение по улице Сагита Агиша на участке от Менделеева до дома Сагита Агиша, 2Б.

С седьмого апреля по первое июня работы будут проводить по улице Авроры, от Степана Кувыкина до улицы 1-я Кронштадтская.

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