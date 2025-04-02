В одном из городов Башкортостана сменился мэр

Альберт Муталов ушел с поста по собственному желанию – об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

При этом Муталов остается в управленческой команде: «Мы сейчас решаем, где наиболее эффективно его качества проявятся», – сообщил глава региона.

«Более 12 лет я был частью этой команды на разных должностях и старался работать честно и добросовестно, вкладывая душу в каждое дело, чтобы Салават развивался, становился комфортнее и уютнее для каждого из вас.

Эти годы стали для меня не только профессиональным, но и личностным ростом. Они были наполнены огромной ответственностью, напряженной работой и, конечно же, искренней любовью к Салавату», – прокомментировал Муталов свой уход в соцсетях.

Новый руководитель администрации Салавата еще не определен – по словам Хабирова, его представят в ближайшее время. До тех пор городом будет управлять первый заместитель мэра Артур Рундау.