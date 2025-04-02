В Уфе 1 апреля был побит температурный рекорд

Вчера, первого апреля 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +16°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 1995 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +15,4°.

По республике максимальные температуры воздуха повышались до +13°, +19°. Самая высокая температура воздуха +19,2° была зарегистрирована метеостанцией Мелеуз (юг республики).

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Уфе самый жаркий день в обозримом будущем (до +20°). В выходные и начале следующей недели обещают пасмурную погоду с дождями.