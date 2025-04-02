В Башкортостане самокатчикам могут запретить езду по тротуарам

В правительстве РФ прошло совещание, на котором обсуждались ограничительные меры для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Из радикального – обсуждалось введение запрета на езду по тротуарам на электросамокатах.

При этом для проезда по дороге хотят сделать обязательным ношение шлема.

Также предлагают отнести электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ, а с большим показателем – к мопедам и увеличить разрешенный возраст передвижения на СИМ с 14 до 16 лет, запретить передвигаться на СИМ двум и более людям одновременно.