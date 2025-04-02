Парламент Башкортостана поддержал законопроект о господдержке кинематографии

Согласно тексту документа к направлениям господдержки кинематографии будет отнесено «выполнение социальных функций, связанных с использованием кинофильмов в воспитании детей и подростков, пропаганде здорового и социально полезного образа жизни и формировании у населения Республики Башкортостан общественно значимых ценностей, кинообслуживанием людей старшего поколения, инвалидов, детей дошкольного возраста, воспитанников школ-интернатов и детских домов».

«Одним из направлений будет производство фильмов, которые транслируют традиционные для нашего народа духовные ценности, воспитывают в зрителе нравственность.

Кино как элемент массовой культуры – мощный воспитательный инструмент. Особенно велико его влияние на детей и подростков. Фильмы не только расширяют кругозор. Сопереживая киногероям, юный зритель учится различать добро и зло, усваивает принятые в обществе нормы морали.

Есть и обратная сторона: пошлое, грубое кино может сыграть деструктивную роль, посеять зерно цинизма. В интересах государства и общества – развивать киноиндустрию, поддерживать производство хороших фильмов, которые способны пробудить в человеке лучшие качества», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.