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В Уфе за выходные произошло 108 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 29, 30 и 31 марта.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 108 ДТП, в них пострадали 11 человек, один погиб.

Пресечено 1006 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (134), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (75) и не уступавшие дорогу пешеходам (66).

Кроме того, оштрафовали 56 пешеходов-нарушителей.

Задержали 34 водителя в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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