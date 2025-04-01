В Уфе за выходные произошло 108 ДТП

Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 108 ДТП, в них пострадали 11 человек, один погиб.

Пресечено 1006 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (134), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (75) и не уступавшие дорогу пешеходам (66).

Кроме того, оштрафовали 56 пешеходов-нарушителей.

Задержали 34 водителя в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.