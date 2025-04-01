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Проект «Уфимское Ожерелье» получил диплом на международном конкурсе

Смотр-конкурс городских практик проводит ассоциация «Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» (МАГ). В нем участвуют города восьми стран-участниц: Россия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что проект «Уфимское Ожерелье» на конкурсе получил диплом в категории «Город, где хочется жить».

«Уфимское ожерелье» – это замкнутая система велопешеходных дорожек протяженностью более 70 км, которая в перспективе охватит весь Уфимский полуостров между берегами рек Белая и Уфа. Впервые идея создания такого проекта была озвучена в 2021 году, сегодня закончены еще не все запланированные участки.

Маршрут пролегает через несколько природных, культурных и исторических достопримечательностей: Чертово городище, Дежневские курганы, Дудкинские штольни, Водонапорную башню, «Убежище советов», Уфимский карстовый косогор,  Висячий камень и другие.

Природа всегда рядом: уфимка отучилась в Италии, основала архитектурное бюро и создала «Уфимское ожерелье»

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