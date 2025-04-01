18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Радий Хабиров подписал закон об иноагентах в органах власти

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал принятый ранее парламентом закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере государственного строительства».

Фото: парламент Башкортостана

Фото: парламент Башкортостана

Поправки вносятся в законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан».

Теперь, после подписания главой региона, закон официально опубликован и вступил в силу.

Поправками дополняется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий должностных лиц пунктом о приобретении статуса иностранного агента.

То есть в случае окончательного принятия поправок приобретение статуса иностранного агента будет основанием для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих должности в органах публичной власти.

Спикер парламента Константин Толкачев ранее заявил, что в условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету и подрывать доверие к государственным институтам.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: