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Жители Башкортостана стали покупать больше крепкого алкоголя

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росалкогольтабакконтроля подсчитала динамику продаж спиртосодержащей продукции в регионах страны.

В целом по стране в 2024 году продажи крепких алкогольных напитков, за исключением водки, выросли на 10,2%, до 3,2 литра в год на душу населения, опередив по динамике продаж водку.

В Башкортостане в прошлом году было реализовано 6,2 литра водки на душу населения республики (+2,4% за год), 2,6 литра другого крепкого алкоголя в сумме (+9,1%), 3,7 литра вина (+2,4%) и 52,9 литра пива и сидра (-4,7%).

Для сравнения: по реализации водки лидером стал Сахалин (11,8 литра в год на душу населения);

других крепких напитков – Карелия (6,5 литра);

Вина – Санкт-Петербург (10,6 литра);

пива и сидра – Хакасия (91,6 литра).

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