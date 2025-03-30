В Уфе ограничат движение транспорта на перекрестке 3 улиц

В апреле будет частично перекрываться перекресток улиц Дагестанская – Магистральная – Исследовательская.

С первого по 10 апреля – Дагестанская в сторону Исследовательской;

с 11 по 20 апреля – Дагестанская в сторону Мечтателей.

Дублер поворота с Дагестанской на Мечтателей будет функционировать в обычном режиме.

Ограничения связаны со строительством водовода в Демском районе. Это часть масштабной модернизации водоснабжения южной части города в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».