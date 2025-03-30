В Уфе ограничат движение транспорта на перекрестке 3 улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
В апреле будет частично перекрываться перекресток улиц Дагестанская – Магистральная – Исследовательская.
С первого по 10 апреля – Дагестанская в сторону Исследовательской;
с 11 по 20 апреля – Дагестанская в сторону Мечтателей.
Дублер поворота с Дагестанской на Мечтателей будет функционировать в обычном режиме.
Ограничения связаны со строительством водовода в Демском районе. Это часть масштабной модернизации водоснабжения южной части города в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Комментарии (0)