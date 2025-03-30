Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам

«Сердечно поздравляю мусульман Башкортостана с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

В этом году священный месяц Рамадан совпал с Великим постом у христиан. В этом есть особый смысл и символ – долгие годы мы в республике живем в мире и согласии независимо от нашей веры.

Праздник Ураза-байрам я воспринимаю как проявление главной сущности ислама. Это милосердие, сострадание, взаимопомощь. Именно поэтому в эти дни мы стараемся помочь тем, кто в этом сильно нуждается. Призываю к этому всех.

Желаю всем нашим семьям мира и добра, нашей великой державе и нашему родному Башкортостану – мира и благоденствия!» – написал глава региона.