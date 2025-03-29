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Стало известно, как будут работать поликлиники Башкортостана 31 марта

Ураза-байрам в этом году выпадает на воскресенье, 30 марта, поэтому выходной переносится на понедельник, 31 марта. Минздрав Башкортостана опубликовал график работы медучреждений для тех, кто планирует посетить врачей в этот день.

health.bashkortostan.ru

health.bashkortostan.ru

Поликлиники и фильтр-боксы для пациентов с симптомами ОРВИ 31 марта будут работать с 8.00 до 17.00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться с 8.00 до 16.00.

Биоматериалы новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга будут принимать также с 8.00 до 16.00 часов по адресу: ул. Чернышевского, 41 (Уфа).

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