Стало известно, как будут работать поликлиники Башкортостана 31 марта

Поликлиники и фильтр-боксы для пациентов с симптомами ОРВИ 31 марта будут работать с 8.00 до 17.00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться с 8.00 до 16.00.

Биоматериалы новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга будут принимать также с 8.00 до 16.00 часов по адресу: ул. Чернышевского, 41 (Уфа).