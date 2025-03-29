В Башкортостане начался сезон активности клещей

В Башкортостане, однако, в этом году из-за аномального тепла сезон активности клещей уже начался – об этом сообщила главный санитарный врач региона Анна Казак.

На сегодняшний день зарегистрировано четыре обращения за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей в республике.

Клещи обычно ассоциируются у жителей с опасным заболевание энцефалитом, однако в прошлом году исследования показали, что инфицированность клещей вирусом энцефалита в Башкортостане составляет 1%, в то время как зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 21,7%.

Боррелиоз, или болезнь Лайма – это наиболее распространенное заболевание, передаваемое клещами. В отличие от энцефалита, летальные случаи крайне редки, однако он может быть очень опасен, если не начать лечение вовремя. Первые симптомы могут проявиться через одну-две недели после укуса – на коже появляется специфическое покраснение (эритема), появляются жар, головные боли, усталость. Боррелиоз лечится антибиотиками, против него нет прививок.