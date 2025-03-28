В Башкортостане за неделю подорожали овощи, дешевеют яйца и курица

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: помидоры (3,67%), свекла (2,74%), картофель (2,54%), капуста (1,27%).

Также поднялись цены на творог (1,86%), сосиски (1,81%), сметану (1,68%) и детские овощные консервы (1,5%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели вермишель (1,98%), яйца (1,84%), курица (1,76%), масло подсолнечное (1,54%) и сухие молочные смеси для детского питания (0,97%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.