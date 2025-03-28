В сотнях жилых домов Уфы отопление включат на полную мощность

Испытания проведут в центральном и восточном районах города. Это стандартная процедура, необходимая для выявления «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации.

В процессе температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться, поэтому батареи могут быть очень горячими. Максимальное значение температуры теплоносителя будет выдержано не более двух часов, затем параметры постепенно вернутся к нормативам.

Перед проведением испытаний отключается отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.

В случае обнаружения утечек жителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

Испытания тепловых сетей кратковременным повышением температуры не приведет к повышению платы за отопление.

Центральный район, с первого по четвертое апреля:

Юрия Гагарина, Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Академика Королева, Натальи Ковшовой, Максима Рыльского, Сипайловская, Станиславского, Современников, Уфимское шоссе, Адмирала Макарова, Шота Руставели, Чайковского, Самаркандская, Новоженова, Цветочная, Трамвайная.

Центральный район, с седьмого по 11 апреля:

Индустриальное шоссе, Сельская Богородская, Цветочная, Трамвайная.

Восточный район, с седьмого по 11 апреля:

бульвар Баландина, бульвар Тухвата Янаби, Глинки, Индустриальное Шоссе, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Мишкинская, Георгия Мушникова, Набережная Моторостроителей, Новоселов, Петрозаводская, Сельская Богородская, Транспортная, им. Фронтовых Бригад, Ферина, Фурманова.