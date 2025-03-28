18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане могут резко увеличить штрафы за парковку на тротуарах

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект о трехкратном увеличении сумм штрафов за парковку на тротуарах.

В случае утверждения законопроекта в регионах штрафы увеличатся с 1000 до 3000 рублей (при повторном нарушении – до 5000 рублей).

Как сообщает Shot, инициаторы считают, что штрафы за оставление машин на тротуарах, установленные в 2011 году, давно потеряли свою актуальность.

К ним ежедневно поступают жалобы от россиян, чьи дворы превращаются в один большой паркинг: водители бросают авто у подъездов, на газонах и даже на детских площадках ЖК. Жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части, рискуя попасть под машину. Особенно страдают мамочки с колясками и пенсионеры.

«Зачастую таким наплевательским отношением к окружающим грешат владельцы дорогих иномарок, чей карман не обеднеет от небольшого штрафа», – цитирует Слуцкого Shot.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: