В Башкортостане могут резко увеличить штрафы за парковку на тротуарах

В случае утверждения законопроекта в регионах штрафы увеличатся с 1000 до 3000 рублей (при повторном нарушении – до 5000 рублей).

Как сообщает Shot, инициаторы считают, что штрафы за оставление машин на тротуарах, установленные в 2011 году, давно потеряли свою актуальность.

К ним ежедневно поступают жалобы от россиян, чьи дворы превращаются в один большой паркинг: водители бросают авто у подъездов, на газонах и даже на детских площадках ЖК. Жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части, рискуя попасть под машину. Особенно страдают мамочки с колясками и пенсионеры.

«Зачастую таким наплевательским отношением к окружающим грешат владельцы дорогих иномарок, чей карман не обеднеет от небольшого штрафа», – цитирует Слуцкого Shot.