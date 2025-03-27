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Мэрия Уфы снова попытается сдать в аренду «Восточный дом усадьбы Борисовых»

Двухэтажный «Восточный дом усадьбы Борисовых» – это объект культурного наследия регионального значения, расположенный по адресу: улица Октябрьской Революции, 58/1 и 58/2.

Фото: Диана Тихомирова

Фото: Диана Тихомирова

Прошлый аукцион на право заключения договоров аренды объектаов прошел 14 марта и, судя по всему, результатов не принес.

Следующий аукцион назначен на 11 апреля 2025 года, пройдет также на площадке «Сбер А».

Здание давно уже находится в плачевном состоянии, и потенциальному арендатору нужно будет в течение трех лет провести комплекс работ по его реставрации, самостоятельно подготовить к современному использованию.

Зато арендатор сможет использовать объект в качестве офиса, точки торговли или иных видов деятельности и платить при этом всего один рубль за каждый квадратный метр площади.

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