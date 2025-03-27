В Уфе проходят сплошные проверки транспорта

На улице Большой Шерстомойной представители Минтранса совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и Ространснадзора останавливают автобусы и легковые такси.

Участники рейда проверяют подключение транспортных средств к системе ГЛОНАСС, работу терминалов для возможности оплаты за проезд по безналичному расчету, а также по карте «Алга».

Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств, соблюдению режима труда и отдыха водителей, обеспечению доступности транспорта для маломобильных граждан, соблюдению расписания движения, чистоте в салонах и так далее.