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В Уфе проходят сплошные проверки транспорта

Сегодня, 27 марта, Минтранс Башкортостана предупредил о проведении профилактических мероприятий на дорогах в столице республики.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

На улице Большой Шерстомойной представители Минтранса совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и Ространснадзора останавливают автобусы и легковые такси.

Участники рейда проверяют подключение транспортных средств к системе ГЛОНАСС, работу терминалов для возможности оплаты за проезд по безналичному расчету, а также по карте «Алга».

Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств, соблюдению режима труда и отдыха водителей, обеспечению доступности транспорта для маломобильных граждан, соблюдению расписания движения, чистоте в салонах и так далее.

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