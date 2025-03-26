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Ураза-байрам-2025 в Уфе: мероприятия и перекрытия

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

30 марта мусульмане отметят завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. По традиции в этот день люди приглашают друг друга в гости, просят прощения и раздают милостыню.

Как сообщает мэрия города, в этот день с 6.00 до 15.00 ограничат движение на улице Тукаева – от Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на улице Комарова – возле мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе.

31 марта с 12.00 до 16.00 на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» состоится праздник, который организует Международная ассамблея исламского бизнеса совместно с Духовным управлением мусульман РБ.

В программе: концерт, халяль-ярмарка, детская анимация и угощение пловом.

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