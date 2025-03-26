«БашРТС» перевела систему теплоснабжения на минимальные параметры

Согласно заявлению ООО «БашРТС», система теплоснабжения переведена на минимально возможные параметры по температуре и циркуляции в связи с весенним потеплением и повышением солнечной активности.

Температура теплоносителя на выходе из теплоисточника составляет не более 70 градусов Цельсия – это необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.

«Межсезонье достаточно сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления, поскольку происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем.

Причем внутри одного дома температура может сильно отличаться – от высокой в квартирах на солнечной стороне, до низкой в тех квартирах, которые расположены на теневой стороне. Практика показывает, что подобные перепады возможны даже в соседних квартирах», – говорится в сообщении.

В «БашРТС» напомнили также, что если у вас дома слишком жарко или холодно, обращаться нужно в управляющую компанию.