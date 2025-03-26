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В Башкортостане предложили удешевить сделки дарения недвижимости

Парламент Башкортостана внес в Госдуму РФ проект федерального закона о льготном оформлении сделок дарения.

Речь идет о государственной пошлине по заверению договоров дарения недвижимого имущества только между близкими родственниками.

«Стоимость нотариального удостоверения таких сделок составляет около 25-30 тыс. рублей. Много ли это? Зависит от ситуации.

Одно дело, когда человек со стороны получает в дар квартиру за несколько миллионов. И совсем другое, когда бабушка переписывает свой старый садовый домик на внуков. Мы предлагаем установить для близких родственников льготу и взимать за нотариальное действие 50% тарифа», – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

С января текущего года все заключаемые договора дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению – таким образом пытаются бороться с мошенниками.

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