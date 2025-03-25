В Центробанке объяснили ускорение инфляции в Башкортостане в феврале

Согласно отчету Центробанка, ускорение инфляции в сфере продовольственных товаров произошло в основном из-за роста издержек производителей пищевой продукции и снижения предложения ряда продуктов питания.

В честности, фрукты подорожали из-за уменьшения импорта и трудностей с логистикой, рыба – из-за сокращения промысла в целом по стране.

На ускорение инфляции в сфере непродовольственных товаров повлияли повышения акцизов на автомобильный бензин, сокращение предложения бензина на внутреннем рынке, связанное с частичным снятием запрета на его экспорт, сокращение импортных поставок обуви.

В сфере услуг рост цен замедлился – в основном за счет эффекта высокой базы в динамике цен на услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта. Кроме того, на стоимости заграничных туров отразилось укрепление рубля.

Инфляция в Башкортостане по-прежнему ниже средней по ПФО (10,30%) и по России (10,06%).