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В Центробанке объяснили ускорение инфляции в Башкортостане в феврале

Годовая инфляция в Башкортостане в феврале 2024 года составила 9,47% против 9,24% месяцем ранее. Инфляция в регионе ускорилась пятый месяц подряд – причины объяснили в Банке России.

Согласно отчету Центробанка, ускорение инфляции в сфере продовольственных товаров произошло в основном из-за роста издержек производителей пищевой продукции и снижения предложения ряда продуктов питания.

В честности, фрукты подорожали из-за уменьшения импорта и трудностей с логистикой, рыба – из-за сокращения промысла в целом по стране.

На ускорение инфляции в сфере непродовольственных товаров повлияли повышения акцизов на автомобильный бензин, сокращение предложения бензина на внутреннем рынке, связанное с частичным снятием запрета на его экспорт, сокращение импортных поставок обуви.

В сфере услуг рост цен замедлился – в основном за счет эффекта высокой базы в динамике цен на услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта. Кроме того, на стоимости заграничных туров отразилось укрепление рубля.

Инфляция в Башкортостане по-прежнему ниже средней по ПФО (10,30%) и по России (10,06%).

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