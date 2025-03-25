В Башкортостане изменилась мера поддержки семей участников СВО

Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.

Законом расширен круг получателей единовременной материальной помощи – членов семей погибших участников СВО. Право получения выплаты в размере двух млн рублей распространено на совершеннолетних детей погибшего бойца, если других членов семьи у него нет. Выплата будет осуществляться в равных долях.

Спикер парламента Константин Толкачев подчеркнул, что преимущественное право на получение выплаты сохраняется за несовершеннолетними детьми – в силу возраста они больше нуждаются в материальной поддержке.

Закон направлен на подпись главе республики, в силу вступит со дня подписания.