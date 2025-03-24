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Радий Хабиров поручил до 1 апреля навести чистоту в городах

24 марта на совещании в правительстве республики подняли тему весенней уборки городов.

Фото опубликовала администрация Уфы

Фото опубликовала администрация Уфы

«Мы договорились. Я мэру Уфы и всем главам сказал: весна ранняя, чего ждать-то? До первого апреля людей и технику выводите.

Смет не убран, листва тоже, сучки и мусор бытовой валяются вдоль дорог. Просыпаемся, чего тянуть? До первого апреля все вычищайте. У вас все для этого есть», – сказал Радий Хабиров.

В Уфе 22 марта прошел очередной субботник, участие в нем приняли 40,5 тыс. человек, задействовали 566 единиц техники.

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