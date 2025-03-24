В Башкортостане за выходные 2 человека пострадали при нападении медведей

За минувшие выходные было зафиксировано два случая нападения медведей на людей – об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Инциденты произошли в Баймаке и Бурзянском районе. Оба пострадавших сейчас находятся в реанимации.

Первый пациент – 62-летний мужчина – в тяжелом состоянии. Второй – 57-летний житель Бурзянского района – в состоянии средней тяжести.

Обоих пациентов при поступлении экстренно прооперировали, провели телемедицинские консультации с уфимскими специалистами.