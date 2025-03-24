В Уфе за выходные произошло 67 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 67 ДТП, в них пострадали три человека.

Пресечено 725 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (119), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (38) и не уступавшие дорогу пешеходам (56).

Кроме того, оштрафовали 37 пешеходов-нарушителей.

Задержали 21 водителя в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.