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В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

В этом году жители Башкортостана не получили внеплановых выходных ни в феврале, ни на 8 Марта, но один праздничный день все же будет.

Ураза-байрам в этом году выпадает на воскресенье, 30 марта, поэтому выходной переносится на понедельник, 31 марта, так что отдыхать жители республики будут три дня подряд.

Это единственный внеплановый выходной до майских праздников.

В мае жители Башкортостана будут отдыхать с первого по четвертое и с восьмого по 11 числа включительно. Выходной день с 23 февраля в этом году переносили на восьмое мая.

В июне также будет два периода длинных выходных: с шестого по восьмое и с 12 по 15 числа. Положенный по случаю Международного женского дня нерабочий день перенесли на пятницу, 13 июня, чтобы сделать период выходных непрерывным.

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