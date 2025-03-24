В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

Ураза-байрам в этом году выпадает на воскресенье, 30 марта, поэтому выходной переносится на понедельник, 31 марта, так что отдыхать жители республики будут три дня подряд.

Это единственный внеплановый выходной до майских праздников.

В мае жители Башкортостана будут отдыхать с первого по четвертое и с восьмого по 11 числа включительно. Выходной день с 23 февраля в этом году переносили на восьмое мая.

В июне также будет два периода длинных выходных: с шестого по восьмое и с 12 по 15 числа. Положенный по случаю Международного женского дня нерабочий день перенесли на пятницу, 13 июня, чтобы сделать период выходных непрерывным.