В Башкортостане выручка несырьевого бизнеса выросла на 14,8%

Выручка крупных и средних предприятий Башкортостана в 2024 году на 14,8% превысила аналогичный показатель 2023 года, то есть даже в нынешней ситуации бизнес продолжает развиваться высокими темпами.

FinExpertiza отмечает, что Совокупная выручка крупного и среднего бизнеса в 2024 году составила 292,2 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2023 годом на 41,7 трлн рублей, или на 16,6%.

Это выше среднегодовых показателей потребительской (8,5%) и промышленной (12,1%) инфляции. При этом выручка нефтегазовых предприятий увеличилась на 17%, до 77 трлн руб., а предприятия, не связанные с добычей и переработкой нефти и газа, нарастили обороты на 16,4%, до 215,3 трлн рублей.

Локомотивом ненефтегазового сегмента выступали ряд отраслей обрабатывающей промышленности, которые поддерживались высоким потребительским спросом и государственными расходами.

Удельный вес несырьевого сектора в совокупной выручке второй год подряд сохраняется на уровне 74%, при этом доля нефтегазового сектора оставалась равной 26%. В 2022 году это отношение составляло 70% к 30%.