Андрей Назаров: «Прогнозы по урожаю на 2025 год оптимистичные»

«Под урожай 2025 года засеяно 248,2 тыс. гектаров озимых культур. И хотя метеорологические условия в большинстве районов были неблагоприятными из-за частых оттепелей, 92% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, гибели озимых не зафиксировано.

Конечно, окончательные выводы о состоянии полей будут сделаны, когда совсем сойдет снег, но прогнозы пока оптимистичные.

Уверен, что, как и в предыдущие годы, наши труженики села не подведут и осень мы будем встречать с высокими показателями урожайности. Все условия для этого есть», – написал Назаров в соцсетях.

В 2024 году, несмотря на сложные погодные условия, в регионе собрали рекордные урожаи сахарной свеклы и масличных культур.

Приобрели около 2,4 тыс. единиц техники для аграриев, потратив почти 11 млрд рублей. Реализовали пять крупных инвестпроектов, в этом году завершат еще два.